21-річна студентка ошукувала житомирян, обіцяючи допомогти з орендою житла

Як повідомив УНІАН перший заступник начальника Корольовського райвідділу УМВС України в Житомирській області Юрій Лисак, до житомирської міліції надійшло декілька заяв від людей щодо вчинених відносно них шахрайств. Усі вони стосувалися надання інформаційних послуг з оренди житла дівчиною на ім’я Христина. Під приводом надання інформаційних послуг, пов’язаних з орендою житла, вона отримувала від потенційних клієнтів гроші, після чого зникала.

Правоохоронці вийшли на слід шахрайки та на початку цього тижня затримали її. Христиною називалася 21-річна жителька Житомирського району, яка навчалася в обласному центрі в одному з вузів.

На сьогоднішній день встановлено її причетність до 5 випадків обману. За фактом шахрайства (ст. 190 Кримінального кодексу України) відкрито кримінальне провадження. Обставини справи наразі з’ясовують правоохоронці.