На Донеччині досі шукають двох гірників – третій загинув

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей). Слідство проводять органи міліції. Кіровськая міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідуванням.

У прокуратурі нагадали, що було встановлене, що вранці 3 січня під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння. Викидом були захоплені троє гірників. Ведуться пошуково-рятувальні роботи.