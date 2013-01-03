У Маріуполі грабіжники задушили двох пенсіонерок за тонометри

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в результаті проведення слідчих дій затримано місцевих жителів 37 та 38 років, обидва без постійного місця роботи, жінка - раніше судима.

Попередньо встановлено, що вони вдень 31 грудня минулого року в зазначеному місті, з метою крадіжки, зайшли до квартири 88-річної пенсіонерки, де чоловік задушив господарку, після чого викрали мобільний телефон й тонометр.

Крім того, встановлено, що затримані удень 6 грудня минулого року в цьому ж місті в квартирі іншої пенсіонерки задушили господарку та викрали 620 грн й тонометр.

Частину викраденого вилучено. За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.