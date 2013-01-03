У січні Україну «атакують» 7 магнітних бурь

У першому місяці 2013 року на Україну чекають відразу сім магнітних бур. Причому перша з них - уже сьогодні, передає ТСН.

Пізніше магнітні бурі будуть 8, 13, 19, 23, 25 і 28 січня, повідомляє портал meteoprog.ua.

У ці дні медики радять уважніше ставиться до свого здоров`я і обмежити використання електроніки.

Замість цього більше вживати м`ятного чаю, відпочивати, займатись улюбленою справою.