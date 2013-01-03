У січні Україну «атакують» 7 магнітних бурь

15:49, 03 січня 2013
Суспільство
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Січень буде дуже важким для людей, які вразливі перед магнітними бурями.

Перша магнитна буря - сьогодні / Фото : Kievskaya.com.ua

У першому місяці 2013 року на Україну чекають відразу сім магнітних бур. Причому перша з них - уже сьогодні, передає ТСН.

Пізніше магнітні бурі будуть 8, 13, 19, 23, 25 і 28 січня, повідомляє портал meteoprog.ua.

У ці дні медики радять уважніше ставиться до свого здоров`я і обмежити використання електроніки.

Замість цього більше вживати м`ятного чаю, відпочивати, займатись улюбленою справою.

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