У січні Україну «атакують» 7 магнітних бурь
15:49, 03 січня 2013Суспільство
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Січень буде дуже важким для людей, які вразливі перед магнітними бурями.
Перша магнитна буря - сьогодні / Фото : Kievskaya.com.ua
У першому місяці 2013 року на Україну чекають відразу сім магнітних бур. Причому перша з них - уже сьогодні, передає ТСН.
Пізніше магнітні бурі будуть 8, 13, 19, 23, 25 і 28 січня, повідомляє портал meteoprog.ua.
У ці дні медики радять уважніше ставиться до свого здоров`я і обмежити використання електроніки.
Замість цього більше вживати м`ятного чаю, відпочивати, займатись улюбленою справою.
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