У Луганську біля коледжу культури знайшли муляж вибухівки
17:31, 03 січня 2013Суспільство
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У Луганську біля обласного коледжу культури та мистецтв виявлено муляж вибухового пристрою.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні о 07.30 до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції Луганська надійшло повідомлення від вахтера вказаного навчального закладу про те, що біля будівлі коледжу нею виявлено підозрілу картонну коробку.
У результаті обстеження території вибухонебезпечних предметів виявлено не було, у коробці знаходився муляж вибухового пристрою. Евакуація людей не проводилася.
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