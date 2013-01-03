У Луганську біля коледжу культури знайшли муляж вибухівки

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні о 07.30 до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції Луганська надійшло повідомлення від вахтера вказаного навчального закладу про те, що біля будівлі коледжу нею виявлено підозрілу картонну коробку.

У результаті обстеження території вибухонебезпечних предметів виявлено не було, у коробці знаходився муляж вибухового пристрою. Евакуація людей не проводилася.