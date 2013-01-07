На Хрещатику сьогодні співатимуть колядок

У Києві на Хрещатику з нагоди Різдва Христового 7 січня о 14.00 розпочнеться концертна програма «Христос народився! Славімо його!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, дійство відбуватиметься на майданчику перед будівлею КМДА. Атмосферу коляди створить академічний український фолькльорно-етнографічний ансамбль «Калина». На глядачів чекають різдвяний вертеп, колядки, щедрівки та інші забави.

Також на святі виступить Академічний ансамбль пісні і танцю МВС України.

Крім того, нагадують в КМДА, впродовж усіх свят в столиці діє Новорічно-Різдвяне селище. У рамках проекту працює святковий ярмарок, де можна придбати українські сувеніри, вироби народних майстрів, ялинкові прикраси, міні-ялинки, подарунки.