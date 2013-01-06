Після Різдва заметілі і морози повернуться в Україну

Як пише «Дзеркало тижня. Україна», за прогнозами синоптиків, протягом наступного тижня в Україні буде переважати область низького тиску. По всій території очікується сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах залишається ожеледиця.

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У західних областях на початку тижня температура вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла, з середини і до кінця тижня температура вночі -4... -8, вдень -2... -6 градусів.

На півночі на початку тижня вночі і вдень температура становитиме близько -6... -13 градусів, до кінця тижня температура підвищиться до -1... -6 градусів.

У східних областях на початку тижня вночі очікується -4... -8, вдень близько -1... -6 градусів, до кінця тижня вночі морози посиляться до -11... -17, а вдень -8... -13 градусів.

В центральних областях на початку тижня вночі і вдень температура буде стабільна близько 0... -6 градусів, з середини тижня вночі і вдень морози посиляться до -6... -11 градусів.

На півдні на початку тижня вночі -3... -8, вдень від 0 до 5 градусів морозу, до кінця тижня потеплішає вночі 0... +4 градусів, вдень +2... +6 градусів.