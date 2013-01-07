На Тернопільщині на власному подвір’ї замерз на смерть 46-річний чоловік

На Тернопільщині на Святвечір від переохолодження загинув 46-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, нещасний випадок стався учора на хуторі Цвяхи Кременецького району. Тіло чоловіка виявили біля його власного подвір’я. За попередніми даними, причиною смерті стало загальне переохолодження.

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