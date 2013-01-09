“Укравтодор” скасував 6 тендерів

Як повідомляється на сайті держзакупівель, тендери, які мали проводитися за процедурою закупівлі у одного учасника, скасовані через відсутність подальшої потреби в закупівлі.

Зокрема, «Укравтодор» скасував два тендери на 5 млрд грн і 1 млрд грн із залучення кредиту в «Ощадбанку», два тендери із залучення кредитів на 3 млрд грн і 2 млрд грн в «Укрексімбанку», тендер із залучення 1 млрд грн у АКБ «Київ» та із залучення 3 млрд грн в «Укргазбанку».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року Кабінет міністрів України збільшив на 2012 рік державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань «Укравтодору» в 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.