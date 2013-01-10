Україна зможе домовитися з МВФ у першому кварталі
Україна досягне угоди і отримає новий транш кредиту МВФ ще в першому кварталі 2013 р., вважають експерти.
«Цілком імовірно, що буде досягнуто згоди на рівні експертів (staff level agreement), однак остаточне затвердження Радою директорів МВФ, ймовірно, буде залежати від виконання низки попередніх вимог», - вважає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.
Прорив у переговорах з МВФ - одна з головних вимог, висунутих прем'єром Азаровим вимог до оновленого економічного блоку Кабміну: до знову затвердженого на посаді голови Мінфіну Юрія Колобова, нещодавно приєднався новопризначений міністр економіки Ігор Прасолов (глава ради Нацбанку), курувати яких буде перший віце- прем'єр Сергій Арбузов (колишній голова НБУ).
У представників Міжнародного валютного фонду не було тертя під час переговорів з «нацбанківській командою» під час спілкування ще в НБУ. "Забезпечення цих домовленостей було важливою складовою роботи Нацбанку", - зазначав раніше екс-заступник голови правління НБУ Олександр Савченко. Експерти розраховують, що економічний блок під керівництвом Арбузова зможе знайти спільну мову з МВФ і під час роботи в уряді. У цьому випадку Україна зможе отримати кредитний транш ще до виконання всього списку вимог МВФ.
«Вважаю, наша країна отримає кошти в рамках нової програми в першому кварталі 2013 р. Ми припускаємо, що обсяг нової кредитної угоди буде приблизно дорівнювати невикористаній сумі з поточної програми МВФ - $ 11 млрд.», - упевнена пані Белан. Втім, чудес від перемовників сьогодні ніхто не чекає. «Фонд продовжить висувати до України раніше невиконані вимоги. Це і підвищення тарифів на газ і тепло для населення, і збалансування держбюджету, і більш гнучке курсоутворення на валютному ринку, і зняття ряду адміністративних бар'єрів », - вважає керуючий інвестиційними та пенсійними фондами «КІНТО» Микола М'який. У той же час фінансисти допускають, що під час очікуваного зимового візиту МВФ в Київ, чиновники все ж зможуть домовитися про деякі компроміси, що дозволяють запустити кредитування України до кінця березня-2013 р. - якраз в період найменшого тиску на курс гривні.