Україна зможе домовитися з МВФ у першому кварталі

«Цілком імовірно, що буде досягнуто згоди на рівні експертів (staff level agreement), однак остаточне затвердження Радою директорів МВФ, ймовірно, буде залежати від виконання низки попередніх вимог», - вважає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

Прорив у переговорах з МВФ - одна з головних вимог, висунутих прем'єром Азаровим вимог до оновленого економічного блоку Кабміну: до знову затвердженого на посаді голови Мінфіну Юрія Колобова, нещодавно приєднався новопризначений міністр економіки Ігор Прасолов (глава ради Нацбанку), курувати яких буде перший віце- прем'єр Сергій Арбузов (колишній голова НБУ).

У представників Міжнародного валютного фонду не було тертя під час переговорів з «нацбанківській командою» під час спілкування ще в НБУ. "Забезпечення цих домовленостей було важливою складовою роботи Нацбанку", - зазначав раніше екс-заступник голови правління НБУ Олександр Савченко. Експерти розраховують, що економічний блок під керівництвом Арбузова зможе знайти спільну мову з МВФ і під час роботи в уряді. У цьому випадку Україна зможе отримати кредитний транш ще до виконання всього списку вимог МВФ.

«Вважаю, наша країна отримає кошти в рамках нової програми в першому кварталі 2013 р. Ми припускаємо, що обсяг нової кредитної угоди буде приблизно дорівнювати невикористаній сумі з поточної програми МВФ - $ 11 млрд.», - упевнена пані Белан. Втім, чудес від перемовників сьогодні ніхто не чекає. «Фонд продовжить висувати до України раніше невиконані вимоги. Це і підвищення тарифів на газ і тепло для населення, і збалансування держбюджету, і більш гнучке курсоутворення на валютному ринку, і зняття ряду адміністративних бар'єрів », - вважає керуючий інвестиційними та пенсійними фондами «КІНТО» Микола М'який. У той же час фінансисти допускають, що під час очікуваного зимового візиту МВФ в Київ, чиновники все ж зможуть домовитися про деякі компроміси, що дозволяють запустити кредитування України до кінця березня-2013 р. - якраз в період найменшого тиску на курс гривні.