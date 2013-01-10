На завтра обіцяють сніг і трохи тепла

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 11 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні невеликий сніг та мокрий сніг, на півдні та заході з дощем, в Карпатському регіоні помірні опади; місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та на півночі Лівоборежжя до 15°, у західних областях та на узбережжі морів 0-5° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Криму 3-7° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг, вдень місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 0-2° морозу.