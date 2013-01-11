В’язням дозволять користуватися мобільними телефонами

Про це повідомляє офіційний сайт Державної пенітенціарної служби України. Відповідні зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України ухвалені Кабміном і направлені до Верховної Ради.

На користування телефонами вводяться обмеження: телефон має бути зареєстрований, і кожен ув’язнений має право мати лише один мобільний телефон.

"Однією з основних змін у даному законопроекті є надання права засудженим, які відбувають покарання у виправних центрах, виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання та дільницях соціальної реабілітації користуватися мобільними телефонами", - зазначається в повідомленні.

Під час перебування засуджених у короткочасних виїздах за межами виправних центрів неможливо контролювати використання ними засобів мобільного зв’язку, тому діючі заборони є нелогічними, повідомляють у службі.

Однак, для таких засуджених буде існувати декілька обмежень щодо користування мобільними телефонами.

"По-перше, мобільні телефони, які засуджені будуть мати можливість зберігати при собі, в обов’язковому порядку повинні бути зареєстровані в черговій частині установи у спеціальному журналі. По-друге, кожен засуджений може зберігати при собі лише один мобільний телефон", - повідомляється в повідомленні.