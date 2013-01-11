Євро на міжбанку різко йде вгору
11:05, 11 січня 2013Суспільство
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Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1350/8,1450 грн/дол., з євро – 10,7905/10,8050 грн/євро
Котирування з євро-гривні пішли вгору
У п'ятницю, 11 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1350/8,1450 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2688/0,2693, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,7905/10,8050. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар збільшилися – 1,3063/1,3065 (четвер — 1,3063/1,3065).
У четвер Нацбанк на ринок не виходив.
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