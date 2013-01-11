У Львівському СІЗО шукають вибухівку і чекають нападу на конвой

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, сьогодні, 11 січня, о 9.00, невідомий чоловік зателефонував до ГУ МВС України у Львівській області і повідомив про те, що будівля Львівського слідчого ізолятору на вулиці Городоцькій, 20 у Львові замінована і можливий напад на конвой під час етапування ув’язнених та підсудних.

„Анонім повідомив, що він випадково отримав інформацію про те, що 11 грудня з 9.00 до 15.00 можливий напад на конвой під час етапування ув’язнених та підсудних з приміщення Львівського СІЗО, а також, що будівля слідчого ізолятора замінована. За словами аноніма, він вирішив попередити правоохоронців про замінування будівлі й можливий напад на конвой”, - розповіла С.Добровольська.

Вона також уточнила, що чоловік жодної іншої інформації працівникам міліції не повідомив.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, оперативно розпочато комплекс заходів щодо обстеження території СІЗО з метою виявлення можливої вибухівки.

У зв’язку з повідомленням про можливий напад на конвой, міліція посилила заходи безпеки біля приміщення СІЗО.

У коментарі УНІАН речник Державної пенітенціарної служби у Львівській області Мирослав Демків, зазначив, що після надходження інформації від працівників міліції про можливе замінування і напад на конвой „СІЗО продовжує працювати у звичному режимі, а посилені заходи безпеки забезпечують працівники міліції”.

„Сьогодні мали етапувати велику кількість ув’язнених та підсудних у суди, на проведення слідчих дій. У Львівському СІЗО щодня значний рух. Сьогодні працюємо у звичному режимі, в т.ч. возять підсудних на судові засідання”, - зазначив М.Демків.

У Львівському СІЗО на сьогоднішній день перебуває близько 1500 осіб.