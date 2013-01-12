Азаров доручив облаштувати аптеки згідно потреб інвалідів

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, цим мають зайнятися Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством регіонального розвитку.

«Мене вразила історія, коли інвалід був змушений у суді доводити, що пандус до приміщення аптеки абсолютно не пристосований для інвалідного візка. Власники формально поставилися до виконання вимоги забезпечити вільний доступ інвалідам, ще й намагалися заперечити очевидний свій прорахунок», - цитує М.Азарова прес-служба.

На переконання глави уряду, ліцензійні вимоги до технічних умов приміщень медичних закладів повинні бути однозначними, добре продуманими, і їхнє виконання треба «добиватися безкомпромісно».

М.Азаров також наполягає, щоб вимоги були сформульовані за участі громадських організацій інвалідів та експертів.

«Щоб знову не довелося переробляти, тому що хтось не може собі уявити, що таке життя у візку», - підкреслив прем’єр-міністр.