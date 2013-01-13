У Миколаєві чадним газом отруїлися двоє жінок та дитина
07:05, 13 січня 2013Суспільство
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У Миколаєві в квартирі отруїлися чадним газом двоє жінок та дитина.
Найбільш вірогідна причина отруєння – порушення правил монтажу примусової вентиляції / Фото : diapazon.kz
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Постраждалих жінок 1985 та 1968 років народження та дівчинку 2010 р.н. госпіталізовано. Їх стан - середньої тяжкості.
Обставини отруєння встановлюються.
Найбільш вірогідна причина отруєння – порушення правил монтажу примусової вентиляції, зазначається в повідомленні.
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