У Миколаєві чадним газом отруїлися двоє жінок та дитина

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Постраждалих жінок 1985 та 1968 років народження та дівчинку 2010 р.н. госпіталізовано. Їх стан - середньої тяжкості.

Обставини отруєння встановлюються.

Найбільш вірогідна причина отруєння – порушення правил монтажу примусової вентиляції, зазначається в повідомленні.