У Миколаєві чадним газом отруїлися двоє жінок та дитина

07:05, 13 січня 2013
Суспільство
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У Миколаєві в квартирі отруїлися чадним газом двоє жінок та дитина.

Найбільш вірогідна причина отруєння – порушення правил монтажу примусової вентиляції / Фото : diapazon.kz

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Постраждалих жінок 1985 та 1968 років народження та дівчинку 2010 р.н. госпіталізовано. Їх стан - середньої тяжкості.

Обставини отруєння встановлюються.

Найбільш вірогідна причина отруєння – порушення правил монтажу примусової вентиляції, зазначається в повідомленні.

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