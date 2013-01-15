На Львівщині сектор боротьби з наркотиками допоміг ділкам продати відро опіуму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури Львівської області, затримано та взято під варту 8 учасників організованої злочинної організації, які виготовили та реалізували 13,7 літрів опію на суму понад 600 тис. грн.

„У ході слідчих дій та оперативно-розшукових заходів задокументовано понад 200 фактів незаконного збуту цієї речовини вказаними особами. Водночас з’ясовано, що прикриття такої злочинної діяльності, яка тривала упродовж 2011-2012 років, здійснювали працівники сектору боротьби із незаконним обігом наркотиків одного з райвідділів міліції в Львівській області”, - інформує прес-служба прокуратури.

Прокуратурою області взято на контроль хід кримінального провадження стосовно учасників угруповання, зареєстрованого слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області за ч.1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України. Згідно з чинним законодавством, за вказані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.