На Тернопільщині збирають підписи, щоб не допустити приватизацію Почаївської лаври

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 15 січня, під час прес-конференції повідомив Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Української православної церкви Київського патріархату Нестор.

Збір підписів зумовлений тим, що 25 грудня 2012 р. в секретаріаті Верховної Ради України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України», авторами якого виступили кілька нардепів від Партії регіонів та Комуністичної партії. Законопроект передбачає вилучення споруд Почаївської лаври з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.

Архієпископ повідомив: «Підписи щодо недопущення вилучення лаври з даного переліку збиратимуть на парафіях. Потім скеруємо підписані звернення Президенту України та депутатам Верховної Ради. До збору підписів долучаться громадські та політичні організації. Окрім цього, буду клопотати, щоб наш Святіший Патріарх теж скерував окреме звернення з цього приводу. Окрім цього, кожна громада надішле свого листа і виразить свою позицію в даному питанні".

"Після того, як жителі масово виступлять проти приватизації святині, депутати змушені будуть врахувати їхню думку», - вважає він.

Владика Нестор також сказав, що церква виступає категорично проти приватизації храмів.

На його думку, «допоки немає єдиної української помісної церкви, питання приватизації храмів є передчасним. До того ж, Почаївську лавру потім хочуть передати церкві, центр якої розташований за межами України».

Позафракційний депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна на прес-конференції зауважив, що громадськість області уже збирала підписи з вимогою не допустити приватизації лаври, коли у вересні 2011 року в ВР депутати Дмитро Шенцев (Партія регіонів – УНІАН) та Юрій Бут (пройшов за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона») зареєстрували законопроект під номером 9105 «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» (щодо виключення з «Переліку» будівель Почаївської лаври)».

Тоді було зібрано 200 тис. підписів. «Ці підписи теж залишаються актуальними», – наголосив С. Барна.

Він також зауважив, що якщо законопроект 9105 передбачав вилучення з переліку об’єктів, які не підлягають приватизації, багатьох храмів в Україні, то останній законопроект уже передбачає вилучення з переліку лише Почаївської лаври.

Ще один депутат облради Богдан Гачкевич на прес-конференції нагадав, що аби унеможливити приватизацію комплексу в Почаєві, депутати облради зверталися в ЮНЕСКО, щодо включення лаври до списку пам’яток культурної спадщини цієї організації.

«Нам прийшла відповідь з ЮНЕСКО, що вони не проти. При цьому надіслали список документів, які необхідно подати, щоб ЮНЕСКО взяло лавру під свою охорону. Зокрема відповідні обгрунтування повинна зробити наукова установа «Львівзахідпроектреставрація». На це необхідно 3 млн грн. Зараз вишукуємо ці кошти. Ми плануємо їх залучити з місцевих бюджетів», - повідомив Б.Гачкевич.

С.Барна додав, що Міністерство культури теж не заперечувало проти включення Почаївської лаври до списку пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО. Однак, «при цьому жодних подань міністерство не зробило, відповідно, немає і фінансування цієї процедури. Тому кошти нам доведеться шукати в бюджетах області», - підсумував депутат.

Довідка УНІАН. 29 травня 2001 року Кабмін оголосив комплекс пам’яток у містах Кременці та Почаєві Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником. Розпорядженням Кабміну в 2002 році усі пам’ятки були передані із спільної власності громад Кременецького району в державну власність з внесенням до сфери управління Держбуду.

У липні 2003 р., згідно з розпорядженням Кабміну, споруди Почаївської лаври вилучено зі складу заповідника, а у листопаді відбулася передача лаври у безкоштовне користування представникам Української православної церкви Московського патріархату, про що укладено угоду на 49 років.

Із обранням нового складу обласної ради 15 березня 2009 року, депутати ухвалили рішення про створення Тимчасової контрольної комісії щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в Почаєві Українській православній церкві Московського патріархату, а також щодо дотримання Московським патріархатом земельного та міграційного законодавства України. Комісія виявила численні порушення українського законодавства

Відтак обласна рада двічі приймала звернення до керівництва держави щодо відміни рішення про передачу святині Московському патріархату та повернення лаври до заповідника і в обох випадках жодної реакції, як стверджують в облраді, на звернення не було.

Під час візиту В. Януковича до Почаєва у січні 2011 року тодішній голова облради Олексій Кайда особисто передав Президенту усі рішення та звернення, які приймали депутати Тернопільської облради щодо Почаївської лаври.

Зверталася місцева влада і громадськість до керівництва держави з приводу недопущення приватизації Почаївської лаври і в 2011 та 2012 роках.