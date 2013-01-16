В українсько-американських навчаннях можуть взяти участь Туреччина, Казахстан і Естонія

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це поінформував перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор В’ячеслав Назаркін.

У Львові, на базі Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, розпочалася початкова плануюча конференція з підготовки українсько-американських військових навчань “Репід Трайдент-2013”.

Слід зазначити, що заходи подібного рівня відбуваються у рамках програми міжнародного військового співробітництва “Партнерство заради миру”, в якій Україна бере активну участь з 1995 року. Більшість таких маневрів проходила на території Львівщини, а саме у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, який розташовано у Яворівському районі області.

Зокрема, впродовж цього тижня триватиме початкова плануюча конференція. У ній беруть участь близько 50 представників оборонних відомств 15 країн-партнерів. Окрім військових відомств України та Сполучених Штатів Америки, які є співорганізаторами заходу, у липні цього року до навчань на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки планують долучитися військовослужбовці з Німеччини, Польщі, Румунії, Молдови, Грузії, Канади, Азербайджану, Болгарії, Сербії, Норвегії та Королівства Швеція. Передбачається, що загальна чисельність учасників “Репід Трайдент-2013” становитиме близько 1 тис. осіб.

Українську делегацію на конференції очолює перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор В.Назаркін.

«Проведення конференції є першим етапом планування цього заходу міжнародного військового співробітництва. Ми збиратимемось у Львові ще двічі: у березні і травні поточного року, – повідомив генерал-майор В.Назаркін. – Від того, наскільки ґрунтовною та виваженою буде робота учасників конференції, залежатиме якість проведення майбутніх навчань».

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За його словами, цього року перелік країн-учасниць навчань може збільшитись. Погодження на участь у “Репід Трайдент-2013” надіслали оборонні відомства Туреччини, Казахстану та Естонії.

Від Збройних сил України у навчаннях візьмуть участь управління аеромобільного батальйону, аеромобільна рота та мінометна батарея 95-ї окремої аеромобільної бригади, а також інженерно-саперна рота та рота РХБ захисту зі складу 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ. Визначені українські підрозділи під час навчань проходитимуть оцінювання фахівцями НАТО на предмет взаємосумісності із підрозділами Північноатлантичного альянсу у виконанні спільних завдань.

Відповідно до задуму майбутніх навчань, цього літа військові з різних країн планують відпрацювати проведення аеромобільної операції. Для проведення висадки груп повітряного десанту планується залучити вертольоти Мі-8 від Збройних сил України, а також багатоцільові вертольоти Sikorsky UH-60 Black Hawk, так звані “Чорні яструби”, від Збройних сил США.

Окрім суто військових питань, під час конференцій учасники мають остаточно визначитись із питаннями фінансування, логістики, медичного обслуговування, проходження іноземцями митного контролю та затвердити Технічну угоду – документ, який регламентує обов’язки сторін. Водночас представники делегацій країн-учасниць проведуть огляд місцевості та об’єктів інфраструктури Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Фахівці з логістики та медичні працівники оглянуть потужності Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, який здійснюватиме медичне забезпечення навчань.