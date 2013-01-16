Азаров бачить покращення: українці тримають на депозитах річний дохід бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

“Обсяг депозитів громадян у банках зріс минулого року майже на 60 млрд грн, або на 19%, а порівняно з 2009 роком - на 155 млрд грн, або на 73%. Депозити населення в банках сьогодні досягли 366 млрд, що майже співпадає з річним доходом держбюджету”, - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, обсяг депозитів громадян України за три квартали 2012 року зріс на 44 млрд грн, або на 14,2%, і станом на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість банківських заощаджень розміщені на депозитних рахунках терміном від 1 до 2 років - 36,95%, на термін до 1 року припадає 33,72%, на депозитах «на вимогу» - 22,34%, на рахунках терміном понад 2 роки – 6,98%.