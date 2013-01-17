США, Індія, Японія та Чилі призупиняють польоти Boeing 787

Американське федеральне агентство цивільної авіації зобов'язало компанії, що використовують Boeing 787, довести безпеку літієво-іонних батарей, займання яких стало напередодні причиною екстреної посадки лайнера в Японії.

Після цієї події дві провідні японські авіакомпанії JAL і ANA також вирішили тимчасово припинити експлуатацію потенційно аварійних літаків. Як відзначає агентство Франс Прес, заборона торкнеться лише компанії United Airlines, в авіапарку якої є шість Dreamliner.

Як повідомляє РІА Новости, затримки і відміни рейсів через витоки масла і палива, загоряння акумуляторних батарей і неполадки в гальмівній системі переслідують лайнери цього типу весь січень. Всього подібних інцидентів, у тому числі в США, відбулося щонайменше сім. Влада Індії тимчасово заборонила національному авіаперевізнику Air India експлуатацію літаків Boeing 787 Dreamliner. Також Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії розпорядилося про припинення польотів всіх наявних в країні літаків Boeing 787 Dreamliner, поки їх безпека не буде підтверджена, передає в четвер телеканал NHK.

Видання Лента.ру зазначає, що авіакомпанія LAN з Чилі призупинила експлуатацію Boeing 787 Dreamliner за рекомендацією Федеральної авіаційної адміністрації США.