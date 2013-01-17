В Україні хочуть скасувати «літній» час

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту «Про порядок обчислення часу на території України», текст якого мають «Коментарі».

«На сьогодні діє такий порядок обчислення часу на території України: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня на 1 годину назад. Проектом закону на території України запроваджується час другого часового поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки », - йдеться в документі.

Мінекономрозвитку відзначає, що встановлення такого порядку обчислення часу спрямоване на «забезпечення поліпшення стану здоров'я громадян, підвищення працездатності населення, зменшення кількості аварій».

Також в документі зазначається, що даний законопроект був зареєстрований Верховною Радою України 27 лютого 2012 року і є відкликаним, але не втратив актуальності.

«Змінена дата набрання чинності з «1 листопада 2012 року» на «1 березня 2013 року», щоб не переходити навесні 2013 року на «літній» час (остання неділя березня), про що було вирішено на нараді в Кабінеті міністрів України 30 січня 2012 року», - зазначають автори законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу було введено в Англії у 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. На даний час на «літній» і «зимовий» час переходять більш ніж у 110 країнах світу.

У червні 2011 року Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.

Одразу після цього в Україні почали лунати пропозиції про скасування переходу на літній і зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» і «літній» час.

Новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві і в середовищі науковців, тому що таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, науковці стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично вводить в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави і нормам, які діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців і обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».