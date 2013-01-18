У жахливому ДТП на Львівщині з чотирма загиблими постраждали ще 23 людини

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко, станом на 13.25 18 січня, до медичних закладів міста Броди з травмами різного ступеню важкості вже госпіталізовано 23 особи.

„На даний час 23 пасажири автобуса госпіталізовано в лікарні міста Броди. 8 осіб, які перебували в пасажирському автобусі й не отримали тілесних ушкоджень та відмовилися від госпіталізації, співробітники МНС вже доставили до залізничного вокзалу міста Броди, щоб вони мали змогу дістатися до місця призначення. Інформація про вік потерпілих та чи є серед них діти – уточнюється. Також уточнюється інформація щодо осіб, які перебували у вантажівці”, - зазначив П.Василенко.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування, з’ясовуються всі обставини ДТП. На місці події працює оперативна група ГУ МНС у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у Бродівському районі Львівської області близько 11.20, на об’їзній дорозі міста Броди пасажирський рейсовий автобус, який слідував за маршрутом „Тернопіль-Червоноград”, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем „Рено”. За даними Управління ДАІ у Львівській області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, загинуло четверо людей.