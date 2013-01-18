Робітники сталеливарного заводу вимагають зарплату

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, учасники акції протесту вимагали: не допустити закриття підприємства, знайти заводу надійного платоспроможного інвестора або передати підприємство у держвласність, а також збереження робочих місць.

За словами працівників заводу, наприкінці вересня 2012 року на підприємство прийшов новий інвестор, який обіцяв налагодити виробництво і виплатити борги із зарплати.

Підприємство було запущене, пропрацювало один місяць, але 6 грудня завод відключили від електроенергії через несплату. А 17 січня колективу було надійшло розпорядження злити воду з усіх систем, що фактично означає повну зупинку підприємства, хоча раніше трудовому колективу було обіцяно відновлення роботи підприємства з 15 січня. Це і стало приводом для мітингу і пікету ОДА.

У свою чергу, керівництво заводу пояснює свої дії тим, що замовники нібито не розрахувалися за литво, проте робітники причиною конфлікту називають неплатоспроможність інвестора.

На даний час борг із зарплати перед працівниками, починаючи з грудня 2011 року, становить близько 9 млн грн.

Керівник профспілки заводу Іван Каравай заявив, що він не може дістати доступу до зарплатних й інших офіційних документів підприємства.

«Мені постійно відмовляють у наданні офіційних документів, хоча я і входжу до ради кредиторів. У мене є відомості про зарплати робітників, а ось керівництво мені свої не показує. Наприклад, на зарплату було виділено 350 тис. грн, з них весь колектив одержав лише 20 тисяч, а куди пішла решта – не відомо. Із цього приводу керівникові санації підприємства Євгену Корнілову були виписані штрафні санкції», - сказав він.

За словами І.Каравая, решта коштів, на думку колективу, пішла на заробітну плату управлінського апарату, який одержав оклади у повному обсязі, хоча за місяць роботи підприємство виготовило 186 тонн литва, що принесло заводу 5 млн грн прибутку. Цей факт і викликав протестні емоції. Також, за словами учасників мітингу, з жовтня 2011 р. зарплата на ПАТ «Центроліт» виплачується робітникам у розмірі по 100-200 грн на місяць.

Начальник Головного управління промисловості і розвитку інфраструктури Сумської ОДА Сергій Крестенков, який вийшов до працівників заводу, пообіцяв розібратися в ситуації, але тільки в рамках повноважень обласної влади, і гарантував, що профспілка дістане доступ до плану санації та інших документів, що стосуються підприємства. За його словами, новий план санації ПАТ «Центроліт» буде затверджуватися на раді кредиторів 23 січня.

Також сьогодні відбулася зустріч представників пікетників з першим заступником голови Сумської ОДА Віктором Чернявським.

«Ми пережили дуже складну ситуацію, коли завод був у стадії простою, накопичував борги, не виплачував заробітну плату. Колишній власник здатний був відновити роботу підприємства, яке фактично стало банкротом, і права управління перейшли до кредиторів», - зазначив чиновник.

За його словами, наприкінці минулого року на підприємстві з'явився потенційний інвестор, який профінансував відновлення роботи заводу і часткову виплату заробітної плати, проте сьогодні необхідно пройти процедуру санації, яка визначена законодавством. Обласна влада вимагає розробити план санації підприємства і затвердити його на комітеті кредиторів.

«На 23 січня заплановані збори кредиторів, на яких буде розглянутий план санації. Після його затвердження має розпочатися процедура відновлення платоспроможності боржника. За інформацією потенційних інвесторів, «Центроліт» повинен відновити свою роботу», - підкреслив В.Чернявський.

Довідка УНІАН. ПАТ «Центроліт» - велике спеціалізоване підприємство в ливарному виробництві України. Завод виготовляє відливки із сірого і високоміцного чавуну, а також з вуглецевих і легованих сталей, хімічний склад яких відповідає ГОСТам.

Чистий дохід «Центроліту» в 2011 р. становив 54,685 млн грн (на 7,9% більше, ніж роком раніше), чистий збиток скоротився на 30,7% - до 14,6 млн грн.

Основними акціонерами ПАТ, станом на перший квартал 2012 р., були АТзТ «Інтер-Контакт (Київ)» - 17,798%, Foxdale Business Group Limited - 21,951%, Helix Assets Limited (обидва - Британські Віргінські острови) - 24,9%, Glomeron Trading Limited (Кіпр) - 14,015% і Олексій Гончаров (15,336%).

Господарський суд Сумської області у вересні 2012 р. ввів процедуру санації ПАТ «Центроліт», справа про банкрутство якого була порушена у грудні 2009 р. за заявою районного управління Пенсійного фонду в Сумах.

Згідно з публікацією в газеті «Голос України» від 5 жовтня 2012 р., потенційним інвестором «Центроліту», який готовий викупити підприємство у власника, є компанія «Ремжелдортранс» (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.). Компанія вже почала вкладати в нього кошти (вже вкладено 22 млн грн), але через невизначеність ситуації не може працювати за повною програмою.