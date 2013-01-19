Четверо українців постраждали в ДТП в Угорщині

Четверо громадян України отримали травми внаслідок ДТП на автомагістралі М7 в Угорщині.

Мікроавтобус наїхав на роздільну захисну огорожу траси, повідомляє угорське інформаційне агентство HavariaPress. «Четверо пасажирів отримали поранення у суботу, 19 січня, перед обідом внаслідок зіткнення українського мікроавтобуса із захисною огорожею на швидкісній автомагістралі М7 в області Шомодь», - йдеться у повідомленні, передає «Тиждень.ua». Мікроавтобус рухався у напрямі українського кордону. Причини аварії поки невідомі, поліція вивчає обставини події.

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