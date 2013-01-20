Крим відзначає День автономії

20 січня 1991 року 93,26% учасників загальнокримського референдуму, першого в історії Радянського Союзу, висловилися за відновлення автономного статусу Криму.

12 лютого 1991 року Верховна Рада УРСР, враховуючи волевиявлення кримчан, прийняла закон про закріплення повноважень республіки на державному рівні.

Президент України Віктор Янукович направив жителям півострова привітання: ”Референдум 20 січня 1991 року, що відновив статус автономії, став знаковою подією в історії Криму, зразком демократії та справжнього прояву волі народу”.

В.Янукович побажав кримчанам щастя, здоров`я, миру, добра та нових звершень ”на благо рідного краю й в ім`я України”.