Двоє киян зникли в горах на Закарпатті
13:29, 20 січня 2013Суспільство
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У Межигірському районі Закарпатської області у горах зникли двоє туристів з Києва.
На Закарпатті у горах шукають двох туристів з Києва
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 19 січня о 22.30 до Теруправління МНС у Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що пішли у гори із с. Пилипець у бік гори Гимба та не вийшли на зв’язок і, можливо, заблукали двоє киян. Туристи мали при собі відповідне спорядження.
Тривають пошуково-рятувальні роботи.
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