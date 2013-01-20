Двоє киян зникли в горах на Закарпатті

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 19 січня о 22.30 до Теруправління МНС у Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що пішли у гори із с. Пилипець у бік гори Гимба та не вийшли на зв’язок і, можливо, заблукали двоє киян. Туристи мали при собі відповідне спорядження.

Тривають пошуково-рятувальні роботи.