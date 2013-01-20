У Києві вимагали вести «Соборну Україну – в соборну Європу» (фото)

Майже півтори сотні людей зібралися на Софійській площі, де розгорнули національний прапор України розміром 30х40 метрів, пише Радіо Свобода.

Учасники несли прапори України, Конгресу українських націоналістів, Народного руху України, Української народної партії. При цьому вони скандували «Геть Митний союз!», «Соборну Україну – в соборну Європу!» та інші гасла.Потім вони пройшли колоною від Софійської площі через Михайлівську площу і вулицю Трьохсвятительську до Європейської площі.

На сходах біля Українського дому учасники акції провели мітинг.