У Києві вимагали вести «Соборну Україну – в соборну Європу» (фото)
16:49, 20 січня 2013Суспільство
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Низка українських націоналістичних організацій провели у центрі Києва акцію під гаслом «Соборну Україну – в соборну Європу».
У Києві мітингували за європейський напрямок руху України
Майже півтори сотні людей зібралися на Софійській площі, де розгорнули національний прапор України розміром 30х40 метрів, пише Радіо Свобода.
Учасники розгорнули прапор України розміром 30х40 метрів
Учасники несли прапори України, Конгресу українських націоналістів, Народного руху України, Української народної партії. При цьому вони скандували «Геть Митний союз!», «Соборну Україну – в соборну Європу!» та інші гасла.Потім вони пройшли колоною від Софійської площі через Михайлівську площу і вулицю Трьохсвятительську до Європейської площі.
На сходах біля Українського дому учасники акції провели мітинг.
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