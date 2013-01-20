У Луцьку провели акцію під гаслом «Схід і Захід - разом»

Організатором виступила молодіжна громадська організація «Національний Альянс».

Як передає кореспондент УНІАН, під час заходу учасники поділилися на два гурти: «Схід» та «Захід». Потому «західняки» і «східняки» писали на жовтому та синьому полотнах побажання Україні. Найбільше бажали «єдності та братерства, бо в цьому наша сила…», «Національної свідомості…», «Влади, яка б дбала за народ..», а також були гасла «Слава тобі, Україно…», «Нехай процвітає…» та інші. Під час акції присутні співали українських пісень, гімн України.

Акція не була велелюдна, тривала близько двох годин, але загалом свої побажання на прапорі залишило понад півсотні лучан різного віку. По завершенні акції організатори зшили ці два шматки полотен у прапор України і мають намір сьогодні ввечері передати його у Київ на «Живий ланцюг єдності», який відбудеться традиційно 22 січня.