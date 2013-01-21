ЗМІ: Фірташ виграв черговий тендер «на ремонт»
ПАТ «Укртрансгаз» 11 січня за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ «Зангас-НГС» на ремонт магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» на ділянці довжиною 27,6 км.
Вартість угоди склала 235,14 млн грн, повідомляють НашіГроші з посиланням на «Віснику державних закупівель».
До серпня 2014 року компанія має реконструювати частину газопроводу на ділянці між "км 3851,3" та "км 3878,9", яка проходить у Вінницькій області.
На початковій ділянці довжиною 440 м трубу замінять, а на решті 27,2 км - прокладуть паралельну нитку. Демонтаж старої труби проведуть після будівництва нової нитки.
Для реконструкції будуть використані труби Харцизського трубного заводу (власник - Ринат Ахметов) та Новомосковського трубного заводу (власник - Віктор Пінчук).
Єдиним акціонером ПрАТ «Зангас-НГС» є кіпрський офшор «Zangas holdings (cyprus) limited», яку пов’язують з Дмитром Фірташем. ДК «Укртрансгаз» з 2010 очолює Сергій Вінокуров, який до цього призначення працював директором ТОВ «Остхем Україна», яка належить також Дмитрові Фірташу.