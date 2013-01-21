Завтра два береги Дніпра з’єднають живим ланцюгом

Акція відбувається вже шостий рік поспіль і з кожним разом збирає все більшу кількість учасників. ЇЇ засновником і організатором є Братство козацького бойового звичаю “Спас”.

Як повідомили УНІАН організатори акції, беручи приклад з першого “живого” ланцюга в Україні, який було утворено в січні 1990 року і котрий з’єднав Київ та Львів, учасники візьмуться за руки і символічно об’єднають два береги Дніпра.

Особливістю цього року будуть акції проведені не лише в Києві, а й в інших містах України, а також акції в Німеччині, Прибалтиці і Канаді. Родзинкою акції стане 30-метровий державний прапор, який утворять учасники.

Цього року акція проходить за підтримки друзів: СТК «Скіфи», РЦПВ "Звитяга", Спудейське Братство НаУКМА, музей І. Гончара.

Організатори заходу закликають учасників брати з собою державну символіку.

Як зазначають організатори, акція не є політичною і будь-яка партійна чи організаційна атрибутика під час її проведення заборонена.

Збір учасників акції на зупинках перед мостом Патона о 8.00. На станції метро «Дружби Народів» та «Лівобережна» - о 07.30.

Після «живого ланцюга» учасники проведуть акцію «Причепи Стрічку» - вони роздаватимуть інформаційні листівки про день Соборності України та синьо-жовті стрічки.

О 19.00 відбудеться святковий концерт з нагоди Дня Соборності в Національному музеї ім. Гончара та пригощання кулішем і гарячим глінтвейном. На концерті будуть Олег Сухарєв (гурт «Самі свої»), Олександр Ярмола (гурт «Гайдамаки»).

*** 22 січня 1918 року у приміщенні Київського Будинку вчителя було підписано Четвертий Універсал, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. А в цей день 1919 року на Софіївській Площі в Києві було проголошено Акт Соборності українських земель.