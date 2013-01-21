Завтра в Україні нічого не зміниться: сніг, дощ, ожеледиця

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 1-6° морозу, вдень - від 4° морозу до 1° тепла, на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині вночі - 7-12° морозу, вдень - 3-8° морозу; на Закарпатті - дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 3-8° тепла. У південній частині без істотних опадів; вночі та вранці місцями туман; температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 8-13°.

На решті території опади переважно у вигляді дощу; температура вночі близько 0°, вдень - 2-7° тепла. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Вітер південний з переходом на східний, 5-10 м/с, у Криму окремі пориви 15-20 м/с.

По Київській області хмарно. Сніг, мокрий сніг, вдень місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - від 4° морозу до 1° тепла.

По м. Києву хмарно. Сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-3° морозу, вдень - близько 0°.