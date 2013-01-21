Білорусь судитиметься з Україною: вкрали тролейбус

Білоруське підприємство "Белкомунмаш" має намір звернутися до міжнародного суду з позовом до українського підприємства "Еталон" (Чернігів, Україна) про захист інтелектуальних і комерційних прав на виробництво тролейбуса.

Про це повідомляє білоруське інтернет-видання naviny.by.

"У холдингу "Белкомунмаш" не без підстав вважають, що корпорація "Еталон" (Чернігів, Україна) "запозичила" те, що їй не належить. Простіше кажучи, у білорусів вкрали тролейбус", - повідомляє видання.

За інформацією naviny.by, у 2010 році "Белкомунмаш" і "Еталон" уклали угоду про спільне складання білоруських тролейбусів у Чернігові. Ініціатором початку переговорів виступила українська сторона, а у результаті переговорів було підписано ліцензійну угоду.

"Самостійно розробити модель тролейбуса корпорації "Еталон", до складу якої входить Чернігівський автомобільний завод, де мали складатися машини, було б не під силу, та й пішли б на це роки. "Белкомунмаш" передав заводу конструкторську документацію, технології, допоміг налагодити процес складання техніки на основі білоруських машинокомплектів. Українська сторона, у свою чергу, створила нові робочі місця, використовувала українські комплектуючі і самостійно встановлювала ціни на кінцевий товар. Усім було вигідно", - пише видання.

При цьому, стверджує Інтернет-ресурс, білоруська сторона свої зобов'язання з поставки машинокомплектів повністю виконувала, тоді як українська сторона "не поспішала оплачувати замовлення".

У січні 2012 року був укладено новий договір на три машинокомплекти. Як пояснили на підприємстві "Белкомунмаш", з урахуванням того, що відсоток локалізації виробництва на Чернігівському заводі збільшувався, ціна кожного з машинокомплектів у новому контракті виявилася нижчою, ніж у першому. "Українці ж з оплатою не поспішали, чим створили неабиякий клопіт своїм білоруським партнерам, яким вище галузеве начальство, м'яко кажучи, нарікає за валютну виручку, що бовтається десь за кордоном. У результаті машини з білоруською допомогою все ж були зібрані під маркою "Эталон-Белкоммунмаш". Українські фахівці, що називається, спільними зусиллями змогли освоїти технологію складання білоруських тролейбусів", - уточнюється в матеріалі.

Проте на початку осені 2012 року у співпраці намітився розкол. "У зв'язку з дорожчанням комплектуючих, які купує "Белкомунмаш", ціна машинокомплекту збільшилася. Грошей у українців знову не знайшлося. У результаті машинокомплект, який чернігівці схвалили і узгодили, вони ж самі відмовилися купувати. Тоді це здавалося якимсь непорозумінням, хоча сьогодні у такій поведінці вбачаються елементи продуманого ходу", - повідомляє видання.

"Напередодні 2013 року українські ЗМІ зарясніли заголовками типу "У Чернігові розробили власний тролейбус". На оглядання було представлено тролейбус моделі Т12110 "Барвінок". Президент корпорації "Еталон" Володимир Бутко пояснив журналістам, що, мовляв, так, планували випускати машини з комплектуючих "Белкомунмашу", але білоруські партнери-постачальники без попередження підвищили ціни. У результаті ціна стала на 35 тисяч доларів більша, співпраця з сусідами стала невигідною. Тоді завод почав розробку власної платформи для тролейбуса, що обійдеться на 20% дешевше за аналоги, заявив Бутко", - зазначається в матеріалі.

Тим часом начальник бюро маркетингових комунікацій УЗЕД ВАТ «Керуюча компанія холдингу "Белкоммунмаш" Анастасія Цвірко спростувала заяву українського колеги. "Це неправда. Вартість машинокомплекту, дійсно, збільшилася, але не на 35 тисяч доларів, а на 9500. Сталося це у вересні 2012 року не через нашу примху, а через дорожчання комплектуючих, які купуються нашим підприємствам у інших постачальників. Це об'єктивна реальність, яка завжди передбачається сторонами при укладенні договору", - цитує видання її слова.

За словами А.Цвірко, нібито новий український тролейбус насправді є піратською копією білоруської машини, зібраної, порушуючи існуючу ліцензійну угоду, яка регламентує всі дії компанії "Еталон" з питань виробництва білоруських тролейбусів.

Зокрема, вона уточнила, що українська компанія не має права виробляти тролейбуси самостійно протягом п'яти років з моменту припинення дії договору з "Белкомунмашем". "Українська компанія отримала право користуватися технологічною документацією зі складання тролейбусів і зобов'язана дотримуватися ліцензійних прав "Белкомунмашу", - підкреслила А.Цвірко.

За її словами, глава корпорації "Еталон" Володимир Бутко не відповідає на письмові звернення мінського підприємства з вимогою пояснити, чому корпорація "Еталон" порушила ліцензійну угоду, на якій підставі привласнила технології і технічну документацію.

"Белкомунмаш" готує у відповідь хід. Як повідомила Анастасія Цвірко, не виключено, що найближчим часом українській стороні все ж доведеться відповісти на всі запитання. У суді", - наголошується в матеріалі.