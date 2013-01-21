Попов просить міські служби не ловити ґав і посипати вулиці

У зв’язку з цим голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов звернувся до голів районних адміністрацій, підприємств та установ усіх форм власності з проханням докласти всіх зусиль, аби створити умови для безпечного пересуваннями вулицями і автошляхами столиці.

«Ми невідкладно маємо мобілізувати всі наявні людські та технічні ресурси для боротьби із наслідками негоди. Я звертаюся до керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, з проханням забезпечити належне посипання прибудинкових та прилеглих до об’єктів соціальної інфраструктури територій. В першу чергу мова йде про організацію безпечного підходу до медичних та освітніх закладів, зупинок громадського транспорту, станцій метрополітену тощо. Також я закликаю керівників об’єктів торгівлі приватної форми власності подбати про заходи безпеки на закріплених за ними територіях», - наголосив О.Попов.

Керівник КМДА закликав мешканців столиці бути вкрай обережними та уважними, обираючи найбільш безпечний маршрут руху. Особливо обережними необхідно бути під час пересування слизькими ділянками тротуарів та сходами підземних переходів.

Окремо О.Попов звернувся до автомобілістів, закликавши їх за можливості утриматись від поїздок без нагальної потреби.