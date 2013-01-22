В Одесі громадську активістку жорстоко побили під дверима квартири

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», зловмисник напав на жінку на сходовому майданчику біля входу в її квартиру.

Наразі постраждала перебуває в лікарні. Лікарі діагностували у неї струс головного мозку, є підозра на перелом руки, на тілі сліди від численних ударів.

За інформацією «Свободи», факт нападу на О.Костенко підтвердили в прес-службі ГУ МВС України в Одеській області. За фактом побиття розпочате кримінальне провадження, проводяться першочергові слідчі дії.

Одеська обласна організація ВО «Свобода» вважає цей злочин спробою розправи над громадським активістом, що активно та принципово захищає права підприємців. «Свобода» закликає міліцію провести об’єктивне розслідування та покарати зловмисника, який вчинив напад на О.Костенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2012 року в Одесі прихильники ВО «Свобода» намагалися штурмом узяти будівлю мерії, в якій проходило засідання сесії міської ради.

Учасники штурму зламали вхідні двері до міськради.

Акція протесту перед будівлею мерії була організована ВО «Свобода» проти перейменування вулиці міста, яка зараз носить ім'я Івана і Юрія Лип.

У ході зіткнень біля будівлі Одеської міської ради співробітники міліції затримали декілька протестувальників.