Янукович: ми будуємо нову економічну модель

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Соборності та Свободи України в Національному палаці мистецтв “Україна”.

Глава держави підкреслив, що значна частина реформ, які реалізуються в Україні, стосуються економічної сфери. Йдеться, насамперед, про створення сприятливого бізнес-клімату, активну політику заміщення імпорту, посилення енергозбереження, зміцнення енергетичної безпеки. «Це підтримка розвитку реального сектору економіки, підприємництва, інновацій, виробничого та технологічного оновлення. Це захист наших інтересів на традиційних зовнішніх ринках та вихід на нові», - підкреслив Президент.

«Ми будуємо економічну модель, яка забезпечить імунітет країни від будь-яких зовнішніх економічних криз», - наголосив він, додавши, що основою перетворень в Україні є прагматизм у зовнішній політиці, дієва система національної безпеки та сильна економіка, спрямована на покращення життя кожного громадянина.