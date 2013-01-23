На Дніпропетровщині піймали банду, на рахунку якої більше 20 злочинів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник ГУ МВС в області, генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко.

За його словами, до складу групи входили троє непрацюючих чоловіків віком 28, 30 та 34 роки. Двоє з них мешканці Дніпропетровська. Третій – організатор - раніше судимий, розшукуваний за скоєння раніше вчинених злочинів (грабежів) з 2011 року, переховувався у Київській області. Він був затриманий у м. Бровари.

В.Бабенко зазначив, що дана злочинна група причетна скоєння двох розбійних нападів на автозаправні станції 23 та 24 грудня 2012 р. у Дніпропетровську.

В першому випадку зловмисники під’їхали на автомобілі ВАЗ до АЗС та, надівши в’язані шапки з прорізами для очей, молотком розбили вікно проникли в приміщення, де вистрілили гумовою кулею в касира та заволоділи виторгом в сумі 2300 грн.

В другому випадку, вони під’їхали до АЗС, розташованої на автодорозі "Бориспіль – Дніпропетровськ", сокирою розбили вікно та проникли в приміщення, де погрожуючи пістолетом чотирьом працівникам АЗС заволоділи виторгом в сумі 4500 грн.

За даними фактами слідчим відділом Дніпропетровського райвідділу міліції було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій).

Начальник міліції Дніпропетровської області повідомив, що члени групи обґрунтовано підозрюються у розбійних нападах ще на три АЗС в інших областях, пограбуванні двох ювелірних магазинів у Дніпропетровську на початку січня 2013 р., викраденні кількох фур з картоплею, утриманні заручників, викраденні автомобілів впродовж 2012-2013 рр.

За словами В.Бабенка, йдеться про вчинення членами групи понад 20 резонансних злочинів в Полтавській, Київській, Харківській областях.

Затримані заарештовані.