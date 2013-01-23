На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами

19:26, 23 січня 2013
Суспільство
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У Житомирській області перекинувся мікроавтобус, в салоні якого знаходилися 8 осіб.

дтп мікроавтобус / Фото : 056.ua

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 23 січня, близько 12.00 біля с. Юрівка Любарського району.

Водій маршрутного мікроавтобусу «Фольксваген», що рухався з Хмельницького до Житомира, не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся на бік.

У транспортному засобі знаходилось 7 пасажирів та водій. У результаті ДПТ ніхто не постраждав, йдеться в повідомленні.

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