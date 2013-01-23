На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами
19:26, 23 січня 2013Суспільство
1120 0
У Житомирській області перекинувся мікроавтобус, в салоні якого знаходилися 8 осіб.
В мікроавтобусі знаходилося 7 пасажирів / Фото : 056.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 23 січня, близько 12.00 біля с. Юрівка Любарського району.
Водій маршрутного мікроавтобусу «Фольксваген», що рухався з Хмельницького до Житомира, не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся на бік.
У транспортному засобі знаходилось 7 пасажирів та водій. У результаті ДПТ ніхто не постраждав, йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter