На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 23 січня, близько 12.00 біля с. Юрівка Любарського району.

Водій маршрутного мікроавтобусу «Фольксваген», що рухався з Хмельницького до Житомира, не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся на бік.

У транспортному засобі знаходилось 7 пасажирів та водій. У результаті ДПТ ніхто не постраждав, йдеться в повідомленні.