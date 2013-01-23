Сьогодні Київ знову глохнув у заторах через сніг

За даними сервісу «Яндекс. Пробки», станом на 19:20 завантаженість доріг була 9 балів з 10 можливих. У центрі (вулиці Хрещатик, Басейна, Шовковична, Шота Руставелі, бульвар Тараса Шевченка та інші) машини рухалися зі швидкістю 5-10 км / год. Зупинився рух на Набережному шосе, Московському проспекті, мосту Метро. Тільки через годину затори зменшилися до 7 балів, повідомляє Сегодня.

Примітно, що цього ж дня голова КМДА Олександр Попов розкритикував роботу столичних комунальників за погану роботу по боротьбі з негодою і за нечищені двори і тротуари. Дісталося і главам районів. «Якщо ситуація не виправиться, я буду приймати відповідні кадрові рішення», - заявив Олександр Попов.