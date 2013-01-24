Колишня дружина Власенка стверджує, що він не розрахувався з нею за рішенням суду

Про це вона повідомила у коментарі УКРІНФОРМу.

"Він з піною на губах на прес-конференціях кричить, що розрахувався зі мною, але це чиста і неприкрита брехня – ні я особисто, ні мої діти не отримали від нього, як батька і колишнього глави сім'ї, ні копійки за виконавчим провадженням», - говорить Окунська.

Вона також підкреслила, що якщо Власенко не виплачуватиме дітям аліменти або пускатиме їх на відпочинок за кордон, її не зупинить навіть загроза ув'язнення для колишнього чоловіка.

"Я ще раз публічно попереджую Сергія Власенка: якщо він не виплачуватиме дітям належні аліменти, якщо не пускатиме їх на відпочинок за кордон, куди щомісяця рветься сам, якщо не пустить їх жити у їх власний будинок, я не зупинюся ні перед чим, навіть якщо внаслідок цього йому загрожуватиме ув'язнення!», - зазначила Окунська.

Коментуючи запланований виступ Власенка на сесії ПАРЄ про захист прав людини, його колишня дружина запитала, з якого саме питання буде виступати адвокат, якщо на порядку денному дещо інші теми.

«На порядку денному на 24 січня до обіду парламентарії розглянуть ситуацію з мігрантами у східному Середземномор'ї, а о 16:30 за київським часом будуть дебати щодо ситуації в Малі та Алжирі. Звичайно, проблеми жителів африканського континенту турбують Сергія Власенка більше долі власних дітей. Прикриваючись ними, можна навіть випросити у довірливих колег по фракції гроші на закордонний вояж», - сказала Окунська.

За даними ЗМІ, екс-дружина народного депутата Сергія Власенка Наталія Окунська подала нову позовну заяву до колишнього чоловіка. Вона нагадала, що Власенко виплатив борг лише по одному позову, тоді як позовних заяв кілька, і всі вони проігноровані нардепом. У черговій заяві Окунська попросила для забезпечення позову арештувати рахунки Власенка.