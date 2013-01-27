Активісти знесли будівельний паркан у Десятинному провулку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації «Громадянська позиція», в акції протесту проти незаконного будівництва на місці історико-культурної пам’ятки брали участь її активісти, представники інших політичних партій та громадських організацій Києва.

«Враховуючи ігнорування забудовником вимог Головного управління охорони культурної спадщини КМДА про заборону земельних робіт у Десятинному провулку, ми звернулися до прокуратури міста Києва з проханням внести до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю подання про припинення будівництва в Десятинному провулку, 3-5», - зауважила юрист Марина Соловйова.

За її словами, вчора від заступника прокурора Києва надійшла інформація, що Інспекція держархбудконтролю анулювала дозвіл на проведення будівельних робіт у Десятинному провулку.

«Таким чином, будь-які роботи на території земельної ділянки чи огородження цієї території парканом є незаконним», - наголосила М.Соловйова.

Щоб прибрати колючий дріт і передати забудовникам документи, що забороняють проведення будівельних робіт, декілька активістів підійшли до паркану. Охорона будмайданчику почала обливати протестувальників водою, а потім в хід пішли балончики зі сльозогінним газом.

Після нетривалого штурму обурена громадськість розтрощила паркан і ввірвалася на будівельний майданчик. Виникла коротка сутичка з охоронцями будмайданчику. Приблизно через годину майже всі секції паркану були демонтовані, а колючий дріт, яким забудовник обніс увесь паркан – зрізаний.

В’їзди на будмайданчик знову перекрили наметами політичних партій «Громадянська позиція» та «УДАР».

Наразі у Десятинному провулку, 3-5, залишилися правоохоронці, охорона забудовника та активісти «Громадянської позиції», які з 18 січня цілодобово чергують у партійному наметі-приймальні.