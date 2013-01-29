Вчинено напад на ювелірний салон у центрі Донецька

Як уточнили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, 28 січня о 17.13 правоохоронцям надійшло повідомлення про вторгнення до ювелірного салону-майстерні, що розташований на Ленінському проспекті.

Двоє невідомих, сховавши обличчя за шарфами і бейсболками, увірвалися в салон, розбили вітрини і під загрозою предметів, схожих на автомати, викрали лотки із золотими ювелірними виробами, після чого зникли в невідомому напрямку. Матеріальний збиток встановлюється.

Протягом трьох хвилин на місце події прибули слідчо-оперативна група та керівництво Донецького міськуправління.

В даний час проводяться оперативні заходи. Для пошуку зловмисників застосовується службова собака.