З підземного колектора річки Либідь вилучили майже 900 тонн сміття

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, упродовж листопада-грудня минулого року працівники «Плесо» очистили 200 метрів підземного колектора від замуленого ґрунту та різноманітного сміття, а також 300 метрів - від деревини та поламаних дерев. Нині тривають роботи з розчищення ще 200 метрів колектора.

Загалом колектор звільнили від 845,6 тонни сміття. Процес розчищення колектора ускладнюється через те, що всі роботи виконуються спеціалістами в обмеженому просторі. До лютого 2013 року буде розчищено близько 700 метрів колектора, загальна довжина якого становить 1 тис. 960 метрів.

Як пояснюють фахівці, через активну життєдіяльність міста та недбале ставлення до природних ресурсів, підземна частина колектора Либідь засмітилася замуленим ґрунтом, побутовими, будівельними та іншими відходами, які не розкладаються та є екологічно небезпечними. У зв’язку з цим пропускна спроможність водотоку зменшилася на половину.