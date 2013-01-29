НАТО передало в Україну 6 тисяч євро

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у місії України при НАТО.

Згідно з повідомленням, у штаб-квартирі Північно-Атлантичного Альянсу відбулася офіційна церемонія вручення сертифікатів на отримання коштів для фінансування доброчинних проектів у країн-членах та партнерах НАТО, зібраних під час щорічного благодійного ярмарку NATO Charity Bazzar.

На отримані кошти українською організацією планується придбати устаткування для обладнання сенсорної кімнати необхідної для реабілітації дітей, хворих на церебральний параліч у двох будинках-інтернатах в Одесі.

У повідомленні зазначається, що наявність такої кімнати надасть можливість персоналу закладів проводити комплексну реабілітацію дітей, які позбавлені можливості зростати та виховуватись у сім’ях і перебувають в державних соціальних закладах.

Таким чином, українська організація вже вдруге отримує кошти в результаті проведення NATO Charity Bazzar. В 2011 році понад 8 тис євро було перераховано на реалізацію благодійного проекту у Харкові.

Загалом, Україна уже п’ятий рік поспіль активно долучається до благодійної діяльності НАТО, яка проводиться у штаб-квартирі Альянсу в рамках доброчинного розпродажу національної продукції та делікатесів, що проходить під патронатом дружин Генерального секретаря і Голови Військового комітету НАТО.

У 2012 році у рамках NATO Charity Bazzar зібрано 185, 45 тис євро і профінансовано 26 благодійних проектів. Починаючи з 2005 року у рамках заходу зібрано понад 1 млн євро благодійної допомоги, спрямованої на благодійні проекти у понад 200 країнах світу.