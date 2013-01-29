Комуністи в Києві протестують проти місії МВФ

Як повідомили УНІАН у прес-службі київського міськкому КПУ, акція пройде під гаслом «Ні - співпраці з МВФ!».

Як повідомляв УНІАН, візит місії МВФ в Україну запланований на 29 січня – 12 лютого. Результатом переговорів, як передбачається, має стати угода про нову програму співпраці між Україною і фондом із загальним обсягом кредитування 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).