Комуністи в Києві протестують проти місії МВФ
06:07, 29 січня 2013Суспільство
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Комуністи мають намір у вівторок, 29 січня, об 11.00 біля будівлі Кабінету міністрів України провести акцію протесту проти приїзду місії Міжнародного валютного фонду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі київського міськкому КПУ, акція пройде під гаслом «Ні - співпраці з МВФ!».
Як повідомляв УНІАН, візит місії МВФ в Україну запланований на 29 січня – 12 лютого. Результатом переговорів, як передбачається, має стати угода про нову програму співпраці між Україною і фондом із загальним обсягом кредитування 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).
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