Відкриття станції «Теремки» можуть відкласти на три місяці

13:20, 29 січня 2013
Суспільство
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Введення в експлуатацію станції столичного метро «Теремки» можуть відкласти на три місяці, тобто до Дня Незалежності.

Попов заявив, що цей рік для розвитку столичного метрополітену буде історичним

Як пише муніципальна газета “Хрещатик”, про це заявив голова КМДА Олександр Попов у прямому ефірі телеканалу «Київ».

Головна причина, за його словами, проблеми з фінансуванням.

«Дуже важливі питання - обсяг і час фінансування. У нас є два варіанти щодо введення станції в експлуатацію. Перший, який був для нас особливо приємним, - це подарунок Києву до Дня міста вже повністю працюючої не тільки станції, а всієї лінії. І другий варіант - це може бути, наприклад, День Незалежності. Це реальні дати, і ми все робимо для того, уряд нам в цьому допомагає, щоб ми могли профінансувати в повному обсязі даний проект», - зазначив він.

За словами О.Попова, будівництво однієї станції і прокладка 1200 метрів колії на сьогодні коштує до 800 млн грн.

Водночас О.Попов заявив, що з іншого боку цей рік для розвитку столичного метрополітену буде історичним.

“Я переконаний, що ми почнемо в другій половині року будівництво четвертої гілки метрополітену, тобто метро на Троєщину. І ще є амбіція, щоб ми почали будівництво «Львівської брами». Я вже говорив про те, що будівництво цього виходу займе мінімум близько 2 років. Крім того, ми починаємо розробляти проектну документацію для метро на Виноградар і плануємо деякі інші напрямки. Я думаю, що цей рік буде для розвитку метрополітену дуже цікавим», - упевнений голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2012 року керівник КП «Київметробуд» Володимир Петренко повідомив, що введення в експлуатацію станції метро «Теремки» у Києві відкладається приблизно на півроку - із грудня 2012 року на травень 2013 року.

Наприкінці грудня минулого року О.Попов сказав, що попри складнощі, пов’язані з формуванням міського бюджету, будівництво станції метро «Теремки» не зупинятимуть і здадуть об’єкт до Дня міста.

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