У Херсоні вбили 10-річну школярку: міліція просить допомоги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні сектор по зв'язках з громадськістю УМВС в Херсонській області розповсюдив звернення до жителів Херсона з проханням допомогти в розслідуванні вбивства 10-річної херсонської школярки Руслани Свищевої.

"У Херсоні скоєно вбивство 10-річної Руслани Свіщевої, тіло якої було знайдено 25 січня на території колишнього глиняного кар'єру між мікрорайонами «Склотара» і «Східний».

Всупереч даним інтернет-видань, у міліції поки немає підозрюваних і ніхто не затриманий. Співробітники органів внутрішніх справ працюють 24 години на добу, і працюватимуть в такому режимі до тих пір, поки винні не будуть затримані», - йдеться в повідомленні.

Також у тексті наголошується, що в останній раз Руслану Свищеву бачили 3 січня в районі торгового центру "Салют" разом з іншою дівчинкою 10-12 років, особа якої поки не встановлена.

У зверненні пропонується повідомити в міліцію на основі анонімності будь-яку інформацію, яка допоможе затримати вбивцю.

Також херсонців просять повідомляти правоохоронцям про всіх осіб, які здатні здійснювати сексуальні домагання або насильницькі дії щодо неповнолітніх, а також, про осіб, які мають психічні розлади, схильних до агресії або вчинення насильства щодо дітей.

У повідомленні вказується, що за інформацію, яка сприятиме встановленню особи, яка вчинила даний злочин, Управління МВС України в Херсонській області гарантує грошову винагороду у розмірі 10 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, херсонська школярка Руслана Свищева пропала в передмісті Херсона - селищі Кіндійка 2 січня. Мати зниклої п'ятикласниці звернулася до Дніпровського райвідділу міліції м. Херсона лише 3 січня. Жінка заявила, що сім'я пізно схаменулася з пропажею дитини, так як думали, що дівчинка пішла погостювати до бабусі, яка живе на сусідній вулиці.

Після заяви херсонська міліція проводила широкомасштабні пошуки зниклої школярки.

20 січня в соціальній мережі з'явилася інформація з посиланням на близькі до УМВС джерела про те, що зникла дівчинка була знайдена зарізаною і зґвалтованою біля Кіндійського кладовища.

Однак прес-служба УМВС в Херсонській області поквапилася спростувати дану інформацію 21 січня.

25 січня тіло вбитої школярки було виявлено в покинутому глиняному кар'єрі на околиці Херсона. Труп був голий і розтерзаний бродячими собаками.

За інформацією херсонських ЗМІ 26 січня міліція затримала двох братів, підозрюваних у причетності до даного вбивства.