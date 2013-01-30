Вкрали печатку "Русского блока"

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, у понеділок ввечері до чергової частини Ленінського райвідділу міліції звернувся член партії «Русский блок» Геннадій Басов. Він повідомив, що в період з 25 січня по теперішній час невідома особа скоїла крадіжку реєстраційних документів і печаток партії «Русский блок», заподіявши збиток на суму 5 тис. грн.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група і керівництво управління МВС України у Севастополі. Опитавши працівників офісу, міліціонери встановили, що 25 січня в офісі партії на добровільних засадах працювали двоє чоловіків. На роботу вони були прийняті півтора тижні тому. Їх повних паспортних даних ні керівник, ні співробітники офісу не мали у своєму розпорядженні. Керівник офісу зміг назвати тільки їх імена, а також номери мобільних телефонів. З його дозволу ці чоловіки працювали з реєстраційними документами і печатками партії. Співробітники міліції провели огляд приміщення офісу. Слідів злому виявлено не було, замки вхідних дверей не були пошкоджені. Порядок в офісі порушено не було.

За даним фактом міліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України.