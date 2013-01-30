Співмешканець загулялої молодиці здав її піврічну доньку до міліції

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, минулого тижня до чергової частини Жовтневого райвідділу Маріупольського МУ чоловік приніс новонародженого і віддав правоохоронцям. Він повідомив про те, що це дитина його співмешканки, яка пішла з дому і не повернулася. На наступний день жінка пригадала про дитину, і дала про себе знати, але виявилося, що забрати шестимісячну доньку не так швидко і просто, як кинути.

Як розповіла старший оперуповноважений відділення кримінальної міліції у справах дітей Жовтневого РВ Олена Тараненко, жінка тепер повинна довести міліції та службі у справах дітей, що вона дійсно хороша мати і за місцем проживання у неї є всі необхідні умови для виховання дитини. У кращому випадку, мати зможе забрати дитину додому протягом місяця.

Як з'ясували правоохоронці, того вечора мама, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, засиділася в гостях у подруги. Нібито, боячись гніву цивільного чоловіка, який в цей час виконував функції няньки, вона не повернулася додому і навіть не відповідала на його дзвінки. Ось він і вирішив, що з нею щось трапилося, і приніс дитину в міліцію.

Жінка свій вчинок міліціонерам пояснює тим, що у неї в житті виникли складнощі.

В даний час стосовно неї складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП - (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Санкція статті передбачає покарання у вигляді попередження або накладення штрафу на суму від 17 до 51 гривні.