У Києві доберуть героїв для Алеї Воїнської Слави

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, представники КМДА взяли участь у засіданні організаційного комітету щодо концептуальних завдань проекту створення першої черги Алеї Воїнської Слави.

За словами головного архітектора Києва Сергія Целовальника, створюючи завдання на проектування, необхідно акцентувати, що саме Парк Вічної Слави є головним пам’ятником Великої Вітчизняної війни. «Адже, численні покоління зростали і пам’ятають парк з Обеліском, могилу Невідомому солдату, Вічний вогонь, що символізують об’єднання народу в перемозі у другій Великій Вітчизняній війні», - сказав він. Отже, за словами архітектора, основним завданням для розробників Алеї Воїнської Слави має стати максимальне наближення до стилістики існуючого пам’ятника.

У прес-службі зазначили, що наступним кроком стане узгодження виконання спільних дій, насамперед, щодо визначення порядку та критеріїв відбору героїв Великої Вітчизняної війни для увічнення на Алеї Воїнської Слави, організації та проведення конкурсу зі спорудження об’єктів на Алеї Воїнської Слави, розробка відповідної проектно-кошторисної документації.